Силуанов рассказал о масштабах налоговой амнистии

Закон о налоговой амнистии (списание налоговой задолженности физлицам и индивидуальным предпринимателям) коснется более 20 млн человек и позволит списать 41 млрд рублей долгов, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минфина напомнил, что президентом была поставлена задача по списанию просроченной налоговой задолженности гражданам и индивидуальным предпринимателям, освободить от земельного налога определенные категории граждан, а также отказаться от налогообложения доходов, возникших в результате списания задолженности перед банками и коммунальными платежами, передает ТАСС.

«Соответствующий закон был подготовлен и принят в декабре прошлого года. Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами, и такое количество граждан, по оценке налоговой службы, составляет более 20 млн человек. Общий объем задолженности – 41 млрд рублей», – сказал Силуанов.

Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то им списываются задолженности в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Общая сумма списываемой задолженности по страховым взносам для ИП по причине непредоставления отчетности составляет 127 млрд рублей и касается 700 тыс. предприятий.

Касаемо списания задолженности по налогам на так называемые условные доходы, этим правом воспользуются около 2 млн человек, сумма списания составит порядка 22 млрд рублей. Согласно действующему законодательству, списанные заемщику кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой и на них начисляются налоги. Такие выплаты и пени на них будут признаны безнадежными.

При этом министр призвал в дальнейшем не нарушать налоговые требования.

«Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты налогов по сравнению с 2015 годом, сейчас есть возможность уплаты налогов через личный кабинет, не посещая налоговую службу. Во всяком случае, мы верим и рассчитываем, что текущая задолженность накапливаться не должна», – резюмировал Силуанов.

Напомним, 19 декабря комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки, согласно которым с граждан и индивидуальных предпринимателей должны будут списать налоговые долги на десятки миллиардов рублей.

Поправки должны будут внести в Налоговый кодекс. Это позволит списать с физлиц и ИП недоимки по ряду налогов. Также пенсионеры, инвалиды и ветераны, у которых есть земельные участки, будут освобождены от «налога на шесть соток».

Поправки будут внесены в законопроект об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Его Госдума одобрила в первом чтении в начале декабря. В среду они будут рассмотрены во втором чтении.

Согласно поправкам, признается безнадежной и подлежит списанию недоимка по имущественным налогам (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку.

Неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года, как следует из данных ФНС, составляла 103 млрд рублей без учета пеней, которые появились позже. При этом часть этой задолженности была погашена в последующие периоды. Путин говорил о необходимости списать 41 млрд рублей.

Безнадежной можно считать задолженность граждан, которым не удалось предъявить иск по разным обстоятельствам, либо тех, у которых срок давности по уплате налога истек, отметил член комитета по бюджету Дмитрий Юрков. Так, по транспортному налогу в 2018 году налоговая вправе выставить счет владельцу автомобиля только за периоды 2015, 2016 и 2017 годов - не более трех лет.

Долги должны быть списаны «без участия налогоплательщика», следует из поправок, то есть, списывать их нужно без привлечения граждан, как об этом и говорил Путин, на прошлой неделе призвавший освободить людей от долгов «максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговые инспекции».

Что касается ИП, то здесь безнадежными также будут признаны долги на аналогичную дату (1 января 2015 года) по ряду налогов. Исключением является налог на добычу полезных ископаемых, акцизов и таможенного НДС.