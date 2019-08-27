Болсонару потребовал извинений от Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед ним за оскорбления в его адрес.

«Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», – приводит ТАСС слова Болсонару.

Политик добавил, что бразильские власти могли бы рассмотреть возможность принятия финансовой помощи от стран «Большой семерки» для борьбы с пожарами в Амазонии только после извинений французского президента. Ранее власти отказались от предложенной помощи.

«Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу», – заявил Болсонару.

Болсонару также высказался по поводу комментария в Fscebook в адрес первой леди Франции Бриджит Макрон, по его словам, этим комментарием он просил больше не публиковать подобные насмешливые публикации.

«Я просил (пользователей) больше не делать таких публикаций», – сказал президент, однако не уточнил, будет ли он извиняться перед Бриджит Макрон.

В Сети появился коллаж с изображением глав Бразилии и Франции со своими супругами. «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару», – говорилось в подписи к картинке. Автор коллажа, обращаясь к Болсонару написал, что «Макрон просто завидует». В ответ на это с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: «Не унижай парня, ха-ха».

Макрон назвал этот поступок «крайне неуважительным».