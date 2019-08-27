Пауло Коэльо извинился перед французами за поведение Болсонару

Бразильский писатель Пауло Коэльо записал видеообращение, в котором принес извинения всем французам за поведение главы государства Жаира Болсонару, который оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит.

«Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге... Простите меня, простите меня тысячу раз», – цитирует РИА «Новости» сообщение Коэльо в Twitter.

Писатель заметил, что над Бразилией сейчас «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь».

Сам Макрон, отметил, что нападки на него и его семью со стороны Болсонару вызывают у него сожаление и грусть, он отметил, что «очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте».

Ранее Болсонару обвинил Макрона в «колониальной ментальности» и желании извлечь личную политическую выгоду при обсуждении ситуации с пожарами в Амазонии на саммите G7.

Кроме того, президент Бразилии разместил в Twitter оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона Бриджит. Сам французский лидер назвал этот поступок «крайне неуважительным».