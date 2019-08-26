Макрон ответил Болсонару на оскорбление жены

Комментарий президента Бразилии Жаира Болсонару под высмеивающим жену президента Франции Брижит Макрон постом был «крайне неуважительным», заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, это было «крайне неуважительно» и «грустно», сообщает Sky News.

Ранее Болсонару в Facebook посмеялся над ироничным коллажом, высмеивающим Брижит Макрон.

«Не унижай этого типа, хахаха», – написал президент Бразилии, обращаясь к опубликовавшему коллаж своему стороннику.

Перед этим между Макроном и Болсонару разгорелся заочный спор после предложения французского президента обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии.