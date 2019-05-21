Непристойная шутка президента Бразилии об азиатах возмутила соцсети

Сомнительная шутка президента Бразилии Жаира Болсонару по поводу размеров гениталий туриста из Азии вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Президент Бразилии, уже известный своими расистскими высказываниями и сомнительным юмором, решил подшутить над азиатским туристом, который, увидев Болсонару в аэропорте Манауса, захотел с ним сфотографироваться.

На видео запечатлен момент, когда, в процессе съемки Болсонару произносит неприличную шутку о размерах мужского достоинства азиатских мужчин, спрашивая иностранца: «Там все малюсенькое?», и сопровождает это характерным жестом. Шутка Болсонару вызвала смех в его окружении, но азиатский турист, вероятно, не понял ее и поблагодарил президента.

Видео широко разошлось в бразильских соцсетях, мнения пользователей которых разделились: некоторые считают, что это всего лишь шутка, другие называют слова президента непристойными, пишет «Ридус».

Бразильский портал Holanda в свою очередь подчеркивает, что это уже не первый случай «генитального юмора» бразильских государственных служащих по отношению к иностранцам, напоминая о печально известной шутке бразильских болельщиков над россиянкой во время Чемпионата мира по футболу.