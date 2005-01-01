В Бразилии завели дело на обидевшего россиянку фаната

Прокуратура столичного округа Бразилии возбудила уголовное дело против лейтенанта Эдуарду Нуньеса, ставшего фигурантом скандала с оскорблением российской девушки на чемпионате мира по футболу.

«Прокуратура в Федеральном округе открыла уголовное дело об оскорблении – преступлении, которое, предположительно, было совершено гражданами Бразилии против иностранной гражданки согласно видеозаписи, широко распространенной в СМИ и соцсетях. Расследование, которое требуется провести в срочном и приоритетном порядке, позволит точно установить личности всех замешанных лиц», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, его приводит ТАСС.

В бразильском надзорном ведомстве подчеркнули, что считают поведение бразильцев «оскорбляющим достоинство» и имеющим «очевидный женоненавистнический характер».

Как пишет издание Globo, инцидент произошел на Никольской улице в Москве. Бразильские фанаты окружили российскую девушку и начали выкрикивать оскорбительную фразу на португальском, передает «Р-Спорт».

При этом сама «жертва» скандирует кричалку вместе с бразильцами, не понимая при этом ее значения.

Видео, опубликованное в Сети, вызвало возмущение бразильцев. На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать хулиганов. Известно, что один из них – сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон, уже был уволен из-за этого инцидента.

Напомним, в среду работодатели бразильских болельщиков, поиздевавшихся над россиянкой на португальском языке в дни проведения чемпионата мира по футболу, пообещали устроить проблемы «шутникам» по возвращению на родину.