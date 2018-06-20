Поиздевавшимся над россиянкой бразильским болельщикам дома пообещали проблемы

Работодатели бразильских болельщиков, поиздевавшихся над россиянкой на португальском языке в дни проведения чемпионата мира по футболу, пообещали устроить проблемы «шутникам» по возвращению на родину, сообщают СМИ.

Болельщики из Бразилии сняли видео на Никольской улице Москвы, на котором они поют непристойную песню про женский половой орган на португальском языке, а стоявшая с ними россиянка, не понимая смысла слов, подпевает гостям столицы, сообщили «Известия».

Видеозапись вызвала бурную реакцию среди жителей Бразилии, которые раскритиковали поступок соотечественников.

«Шутников» узнали в Бразилии, пообещав устроить им проблемы по работе по возвращению на родину.

Одним из «героев» видео оказался сотрудник южноамериканской авиакомпании Фелипе Уилсон. Мужчина будет уволен за неподобающее поведение, как только вернется домой, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ» со ссылкой на портал UOL.

Кроме того, среди болельщиков идентифицировали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша. Его руководство уже пообещало начать дисциплинарную проверку в связи с роликом.

Также на видео оказался адвокат Диего Жатоба, который, по данным издания O Globo, в прошлом был главой департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов.

Во время ЧМ-2018 в Москве произошла и такая история. Жительница Китая обратилась в столичную полицию после того, как во время группового секса с аргентинцами увидела, что ее снимают на камеру мобильного телефона. Стражи порядка выяснили, что видео с китаянкой записал армянин из Пятигорска.