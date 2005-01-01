После группового секса китаянки с «аргентинцами» в Москве задержан армянин

Жительница Китая обратилась в столичную полицию после того, как во время группового секса с аргентинцами увидела, что ее снимают на камеру мобильного телефона. Стражи порядка выяснили, что видео с китаянкой записал армянин из Пятигорска.

Китаянка Ван Нин приехала в Москву на ЧМ-2018 и познакомилась с несколькими мужчинами, которые заявили ей, что прибыли из Аргентины болеть за свою сборную. Она провела с ними ночь в одном из столичных отелей, но после возвращения в свой номер поняла, что ее снимали на камеру мобильного телефона, и вряд ли удалят ролики после устной просьбы, сообщает ru-chp.livejournal.com, приводя копии официальных документов.

Женщина обратилась в полицию, чтобы стражи правопорядка нашли мужчин и заставили их удалить фото и видеоролики с ее участием. Полицейские задержали жителя Пятигорска, который в ходе допроса пояснил, что вместе с приятелями выдавал себя за гражданина Аргентины, разговаривая при этом по-армянски. Сохранение видео он объяснил тем, что не понял просьбу китаянки из-за языкового барьера.

Однако он признал свою вину, добавив, что «потерпевшая была всем довольна, и даже дала 30 долларов на коньяк».

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