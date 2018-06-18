Британия заявила о безопасности своих фанатов в России

Власти Великобритании уверены, что футбольные фанаты будут в полной безопасности на ЧМ-2018 в России, заявила заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл.

«Власти России и ФИФА (Международная федерация футбола) сделали все необходимое для того, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно и были в полной безопасности. Мы абсолютно (уверены в безопасности болельщиков)», – передает ТАСС слова Сколл.

В понедельник Сколл, глава футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк, английские и российские болельщики возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Волгограде.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате. На ЧМ в Россию не приедет королевская семья и другие официальные лица Великобритании.

Напомним, 15 июня глава МИД королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания не могла бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по нескольким причинам.