Глава МИД Великобритании объяснил отказ от бойкота ЧМ-2018

Великобритания не могла бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по нескольким причинам, сообщил глава МИД королевства Борис Джонсон.

«Мои друзья, никогда не было ни малейшего шанса, что Англия бойкотирует Кубок мира в России и по очень веским причинам. Это было бы несправедливо по отношению к команде: молодые спортсмены так много тренировались, чтобы достигнуть того, что стало бы вершиной карьеры. Это было бы несправедливо по отношению к фанатам, которые просто хотят наслаждаться спортом без вмешательства политики», – приводит слова Джонсона The Sun.

Кроме того, заметил он, у Британии «нет ссоры с Россией или с русским народом». «И для русского народа этот чемпионат мира, конечно, является моментом потрясающей гордости и волнения», – добавил он.

Джонсон отметил, что разногласия есть только с администрацией Кремля.

Он рассказал, что полиция Великобритании ездила в Россию для проведения совместных тренингов по обеспечению безопасности в толпе. Матчи с участием сборной Англии будут сопровождать британская полиция и британский консульский персонал.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что нет ничего, кроме дружбы и восхищения между англичанами и народом России, которые сражались вместе против тирании в XX веке. И эта дружба позволила нам работать вместе – независимо от политики – на разумных мерах предосторожности», – добавил он.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате. На ЧМ в Россию не приедет королевская семья и другие официальные лица Великобритании.