Английские болельщики развенчали мифы о России

Болельщики сборной Англии, прибывшие в понедельник на матч ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде, поделились впечатлениями от города и призвали не верить мифам о России, которые создают британские СМИ.

«Знаю, что здесь была битва за Сталинград, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что название города изменили на Волгоград. А еще мы посетили музей, это был интересный опыт», – сказал один из английских болельщиков изданию Чемпионат.com.

«Верим ли мы тому, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», – добавил второй фанат.

«Я хотел бы сказать каждому: не верьте тому, что вы читаете, приезжайте и убедитесь сами», – рассказал болельщик сборной Англии Билли Грант со страниц газеты The Belfast Telegraph.

Тем временем Джон Оби Микел, капитан сборной Нигерии, в комментарии Sportskeeda.com отметил: «Российский народ действительно хорошо к нам относится. Множество русских поддерживают нигерийскую команду… Это место – как дом для нас».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.