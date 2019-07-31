Бразильский президент унизил главу МИД Франции

Президент Бразилии Жаир Болсонару, заявивший, что его государство больше не будет заискивать перед странами первого мира, отменил встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ради посещения парикмахера.

Встречу отменили, сославшись на загруженный график президента Бразилии. Но уже через несколько минут после отмены встречи на странице Болсонару в Facebook было опубликовано видео, на котором президент Бразилии посещает парикмахера, пишет «Российская газета» со ссылкой на Le Monde.

Издание считает поведение бразильского лидера демонстративным унижением.

Пресс-служба Болсонару заявила, что главе государства, который трудится с 04.00 до 00.00, требовалось найти время для стрижки.

Перед этим Болсонару заявлял, что у него намечается встреча «кажется, с премьер-министром Франции». Бразильский президент заявил, что французская сторона обязана проявить уважение и понять, что в Бразилии теперь новая власть, передает «Интерфакс».

Напомним, Болсонару собрался назначить сына послом в США.