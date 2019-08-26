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26 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками – в первую очередь США и европейскими странами – практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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«Кукурузникам» ищут срочную замену

Ан-2 были рабочей лошадкой сельской авиации еще с 1940-х годовФото: Валерий Морев/ТАСС
На смену легендарному «кукурузнику» будет разработан новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек. Сейчас в малой авиации остался небольшой парк старых советских самолетов, которых с каждым годом становится все меньше. Но и создание нового «кукурузника» не решит все проблемы, связанные с возрождением местной авиации в России.  Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...

Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...

Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

              Трамп не считает «большую семерку» клубом либеральных демократий   26 августа 2019, 13:12
              Фото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
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              Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками – в первую очередь США и европейскими странами – практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями.

              Встреча лидеров западного мира задумывалась ее организатором Эммануэлем Макроном как собственный бенефис – но несмотря на все старания аплодисментов президенту Франции не дождаться ни с какой стороны. Не запомнится саммит в Биаррице и как международная премьера Бориса Джонсона – новый глава британского правительства хотя и привлекал внимание уже одними своими манерами, остался в тени Дональда Трампа и хозяина саммита.

              В центре внимания уже третью встречу подряд был, естественно,  американский президент – которому как всегда нравится говорить своим партнерам по «семерке» то, что ему хочется и что он считает важным, а не то, что они хотели бы от него услышать. В этот раз США разошлись с Европой почти по всем пунктам – и наиболее наглядно это проявилось в разговоре о России.

              То, что тема возвращения России в клуб, то есть возобновления «большой восьмерки» станет одной из главных на саммите, было понятно еще до его начала – причем не только из-за слов Трампа, но и вследствие слов и дел Макрона, пригласившего за три дня до саммита в окрестности все того же Биаррица Владимира Путина.

              И это при том, что Россия не просится ни в какую «восьмерку», а разногласий у участников «семерки» хватает и без русской темы.

              Действительно, о чем бы не говорили в Биаррице семь мужчин и одна женщина (а «семерка» на самом деле состоит из восьми участников, ведь в нее входит еще и Евросоюз, чей глава Дональд Туск участвовал в саммите), ни о чем они не могли договориться.

              Торговые войны? Европу волнует американская политика протекционизма – но тут Трамп не намерен с ней считаться, и постоянно намекает на то, что не боится вести войну на два фронта, и вслед за торговой войной с Китаем готов, при необходимости, вступить в тарифную схватку и с Евросоюзом.

              Ситуация в Сирии? Трамп прямо сказал, что если европейцы не заберут плененных американцами боевиков ИГИЛ*, прибывших в свое время из Германии, Франции и других стран, то он отпустит их, чтобы они сами возвращались на свои малые европейские родины.

              Иран? Давление на который американцев приводит к тому, что европейцы не знают, как им совместить желание сохранить обширные связи с персами (да и просто сохранить свое право на самостоятельную внешнюю политику) и нежелание попадать под американские санкции. Тут Эммануэль Макрон пошел на хитрость и пригласил в Биарриц Джавада Зарифа, главу иранского МИДа – но Трамп не захотел с ним встречаться,  а потом американцы и вовсе опровергли сообщения о том, что «семерка» якобы поручила президенту Франции вступить в переговоры с Ираном. Действительно, поручение определить «наиболее эффективный способ ведения диалога с Ираном», данное Франции, сложно назвать мандатом на переговоры.

              Трамп вообще не любит никаких посредников – ему уже пытался предложить свои услуги на иранском фронте даже Синдзо Абэ. А сейчас в Биаррице «неблагодарный» Трамп не разделил его озабоченности последними испытаниями северокорейских ракет – они же не межконтинентальные.

              Если европейцы всячески пытались добиться от Трампа согласования позиций «коллективного Запада» по тем или иным вопросам - а зачем еще нужна «Большая семерка», если не для выработки общих подходов или хотя бы стремлением к ним, на худой конец, хотя бы к снижению разногласий? – то президент США, напротив, как будто специально не отказывал себе в удовольствии в очередной раз попытаться заставить своих «партнеров» согласится с американской позицией. Наиболее ярко это проявилось в истории с обсуждением вопроса о возвращении России в «большую восьмерку».

              После всей артподготовки, которую провели на эту тему – каждый исходя из своих соображений – Макрон и Трамп, американский президент решил перехватить русскую тему у Макрона. И заявил, что с Россией будет лучше, чем без нее, нужно восстанавливать формат «восьмерки», да и вообще, он «безусловно, возможно» пригласит Владимира Путина на следующий саммит в Нью-Йорке в мае следующего года – в качестве гостя (хозяин встречи сам выбирает гостей не из членов «семерки»).

              На субботнем ужине в Биаррице семь мужчин и одна фрау горячо обсуждали стоит ли им всем вместе встречаться с Путиным. Нельзя, конечно, сказать, что «Путин испортил им ужин» (или даже «Трамп испортил ужин Путиным»), но западная пресса употребляет термины «ожесточенные споры» и «ссора» довольно легко.

              Как пишет The Guardian (в статье «Требование Трампа о возвращении России вызывает ссору в Биаррице» она ссылается на дипломатов, участвующих в саммите):

              «Трамп настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть снова приглашен, через пять лет после того, как Россия была исключена из тогдашней G8 в связи с аннексией Крыма. Из остальных лидеров, находившихся за столом, только Джузеппе Конте, уходящий в отставку премьер-министр Италии, предложил Трампу поддержку, согласно этому отчету. Синдзо Абэ из Японии остался нейтральным. Остальные - Борис Джонсон из Великобритании, Ангела Меркель из Германии, Джастин Трюдо из Канады, Дональд Туск, президент Совета ЕС, и президент Франции Эммануэль Макрон - решительно выступили против этого предложения».

              Интересный расклад – США и Италия с одной стороны, Великобритания, Германия, Франция и Канада с другой, при нейтралитете Японии (действительно, Абэ и к НАТО-то никакого отношения не имеет). При этом Франция ведет откровенно двойную игру.  

              В чем суть разногласий? Макрон, который сам и запустил тему возвращения России (хотя и тут он был не первым – еще год назад, накануне прошлого саммита, ее поднял Трамп), поняв, что Трамп у него ее перехватил, стал уточнять, что преждевременное возвращение России было бы неправильным. То есть вначале «прогресс в минском урегулировании», то есть решении украинского кризиса, а потом возвращение к «восьмерке».

              Это говорится публично – а вот непублично, во время ужина, приводятся более откровенные аргументы. О том, что возвращение без условий станет катастрофой для Украины, моральной и геополитической капитуляцией Запада перед Россией и признанием полной победы Путина. Или, говоря словами The Guardian:

              «Большинство других лидеров настаивали на том, что это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, и по этой причине они сказали, что нельзя позволить президенту Путину, который этого не отражает, вернуться».

              Понятно, что Трампу слова о либеральном клубе смешны – он играет в реальную геополитику. Как пишет The Guardian, «это не такая уж важная вещь для Трампа. Он не разделяет эту точку зрения»:

              «Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл, чтобы в зале находилась и Россия. Таким образом, для него это действительно представляет принципиальное отличие».

              Причем Трамп судя по всему первым поднял русскую тему за ужином – «удивив своих коллег своим пылом в этом вопросе»:

              «Трамп настаивает на возвращении России со времени саммита G7 в Квебеке в прошлом году и, похоже, был полон решимости возобновить это требование, подняв его в дискуссии по поводу политики в отношении Ирана.... Разногласия привели к горячей словесной перепалке во время ужина в субботу вечером... В этом отношении ... обстановка стала напряженной, если не сказать больше, - сообщил европейский дипломат».

              Выслушав возражение своих коллег, Трамп похоже сообщил им, что им все равно придется смирится с тем, что Путин приедет:

              «В следующем году настанет черед Трампа выбирать внешних гостей, так как наступает его очередь принимать саммит G7 на фоне его кампании по переизбранию. В воскресенье европейские дипломаты сделали ставку на то, что в верхних строках его списка гостей будет Путин».

              Так пишет The Guardian, а американский WSJ приводит слова представителя администрации США о том, что «Трампу ответили отказом, и лидеры пришли к общему мнению, что сейчас слишком рано» возвращаться к формату G8», напоминая, что «Трамп позже заявил, что никакого решения не приняли».

              Конечно, коллеги по «семерке» не могут ни в чем убедить Трампа – не только потому, что русская тема является для него прекрасным поводом играть на их нервах. Еще бы – в 2014-м США в лице Обамы жестко давили на Европу с тем, чтобы она вводила санкции и подключалась к политике изоляции и блокады России. В Берлине и Париже не особенно хотели включаться в американский поход против «региональной державы» на полную катушку – но атлантическая солидарность тогда еще имела волшебное воздействие на них.

              И вот теперь – точнее, начиная с прихода в Белый дом Трампа – выясняется, что США хотят вернутся к старому формату взаимодействия Запада с Россией. А Европа, на которую, на время прихода к власти Трампа, повесили еще и обязанности «хранителя ценностей либерального западного сообщества», не может сделать это просто так, без соблюдения целого ряда идеологически важных процедур. Иначе что получится? Приказали США наказать Россию – наказываем, приказали вернуть – возвращаем.

              Никуда не годится – ведь тем самым расписываемся в отсутствии реального суверенитета и самостоятельности в международных делах. А Европа не такая – вот, видите, как по Ирану с США бодаемся – мы независимые, идейные и принципиальные. И хотя нам и нужно восстановление отношений с Россией, и мы сами каждый на уровне своих стран этим занимаемся, да и санкционную войну можно ослабить, но это должно идти по нашей, европейской инициативе – а не вследствие шантажа Трампа.

              При этом присутствие Владимира Путина на майском саммите «Большой семерке» в Нью-Йорке стало бы на самом деле большим подарком для европейцев – облегчавшим для них объяснение с атлантическими центрами силы в их собственных странах, выступающих за продолжение политики жесткого сдерживания России: а что, это же не мы, это все сумасброд и изоляционист Трамп, он его позвал, мы не при чем.

              Но, увы, такого возможности у них не представится – Трамп вполне возможно и позовет Путина в Нью-Йорк в мае следующего года, но вот только президент России на встречу с «семеркой» туда не поедет. Путин уже озвучил единственный приемлемый формат отношений с коллективным Западом – если хотите, приезжайте в Россию на отмененный вами же саммит 2014-го года. Только в этот раз он пройдет не в формате «восьмерки», а как «семь» и «один».

              Быть не хозяином, а гостем, да еще и одним из, да еще и в Майами, Путин в общении с западными лидерами точно не согласится. Даже если перед тем Дональд Трамп окажется на параде в честь юбилея Победы на Красной площади – потому что тут будут двухсторонние отношения и двухсторонняя же любезность. А не коллективная безответственность.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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