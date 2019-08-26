Трамп поссорился с другими лидерами G7 из-за России

Предложение восстановить G8 поссорило главу американского государства Дональда Трампа с другими лидерами G7, сообщили дипломатические источники в Биаррице.

Трамп отказался соглашаться с тем, что G7 должна быть объединением либеральных демократий. Президент США настаивал на возвращении к формату G8 с участием России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Утверждается, что Трампа поддержал глава правительства Италии Джузеппе Конте, который при этом уже подал в отставку. Нейтральной позиции придерживался японский премьер Синдзо Абэ. Остальные лидеры G7, как пишет издание, были против возвращения России.

Они заявили, что G7 – «это семья, клуб, сообщество либеральных демократий». Глава российского государства Владимир Путин, по их мнению, «не олицетворяет это».

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Трамп смотрит на G7 иначе. Президент США хочет видеть Россию в G8, чтобы Иран, Сирию или КНДР можно было обсуждать с участием Москвы.

Напомним, перед саммитом тему возвращения к G8 подняли Трампи президент Франции Эммануэль Макрон. В Москве подчеркнули, что присоединение к G7 не является самоцелью.

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