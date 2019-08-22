В Кремле заявили о наличии более эффективных форматов в сравнении с G8

Возвращение «большой восьмерки» для России – не самоцель, многие вопросы эффективнее решать в формате G20, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в G8.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию среди членов G7. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в целом высказался за, однако подчеркнул, что это должно произойти в случае разрешения украинского кризиса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации Минских соглашений пока не значителен для возвращения к «большой восьмерке». С тем, что Россию пока нельзя принимать в G8, согласился и премьер Великобритании Борис Джонсон.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение этого формата будет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого проконсультировала украинского лидера «по-братски».