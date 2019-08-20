Трамп выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку».

«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в G8», – передает его слова ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Франции Эманнуэлем Макроном, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.

За расширение G7 высказывался Макрон, также к возвращению России в G8 призывал премьер Италии Антонио Конте.