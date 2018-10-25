Конте призвал восстановить G8 с участием России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за восстановление формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России.

«Я надеюсь, что можно подойти к формуле «восьмерки» с президентом Путиным, если сесть за стол переговоров. Если бы мы сели за стол в качестве «восьмерки» на саммите, было бы проще решать многие вопросы, в том числе касающиеся наиболее серьезных кризисов на международном уровне, актуальных в настоящий момент», – сказал Конте, передает ТАСС.

По его словам, Италия будет помогать восстановлению диалога России и Евросоюза.

«Мы должны стараться восстановить этот диалог, восстановить взаимное сотрудничество. Мы хотим помочь России. Но мы знаем, что если только мы одни будем помогать ей, то это слишком мало. Поэтому мы хотим вовлечь в эту деятельность всех, все другие стороны», – отметил премьер.

Конте подчеркнул, что в России ему оказали теплый прием. «Я очень доволен визитом. Меня принимали с чудесным гостеприимством, это был очень теплый прием. И я бы сказал, что зародились и дружеские отношения. В конце, прежде чем попрощаться, мы сказали об этом друг другу», – сказал он.

Премьер заметил, что провел с президентом России Владимиром Путиным вторую половину вторника, политики обсудили множество тем. «Это были вопросы и внешней, и внутренней политики, двустороннего обмена. Это действительно была очень плодотворная встреча», – добавил Конте.

По его словам, коммерческий обмен и экономическое сотрудничество между двумя странами «развиваются очень интенсивно во многих направлениях». Конте отметил прогресс в области энергетической деятельности, производства сельскохозяйственной продукции, обрабатывающей промышленности, а также в медицинской отрасли.

«Мы не должны пренебрегать и культурными связями, это очень важно. Я сказал, что существуют 50 школ в России, где на всех уровнях, от начальной школы до высшей школы, преподают итальянский язык, в то же время огромное внимание уделяется в Италии русскому языку и русской культуре», – добавил премьер.

В среду Конте назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным плодотворной, отметив, что на ней зародилась дружба. По его словам, отношения России и Италии сейчас находятся в превосходном состоянии. Конте также сказал, что следует сделать с санкциями против России.