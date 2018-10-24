Премьер Италии сказал, что следует сделать с санкциями против России

Премьер Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Италии сейчас находятся в превосходном состоянии.

«Мы подтвердили великолепное состояние наших двусторонних отношений, несмотря на сохранение условий, которые привели к санкциям со стороны ЕС... Я считаю правильным поддерживать экономические связи между Италией и Россией, в частности, поддерживать действия многочисленных итальянских компаний, работающих в России, в наших взаимных интересах», – сказал Конте, передает РИА «Новости».

По словам министра, для Рима санкции «никогда не являлись целью». «Это инструмент, который необходимо как можно скорее оставить за спиной, потому что лучшее решение – это диалог», – отметил он.

Ранее Путин заявил журналистам, что в стране изучают возможность присоединения Италии к поставкам российского газа в Европу через «Турецкий поток».

Конте прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках двухдневного визита были запланированы встречи с Путиным, а также с российским премьером Дмитрием Медведевым.