Путин заявил о поиске возможностей для подключения Италии к «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в стране изучают возможность присоединения Италии к поставкам российского газа в Европу через «Турецкий поток».

По возможности подключения Путин высказался на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает РИА «Новости».

«Что касается конкретно вопросов по инфраструктуре, по развитию инфраструктуры - мы изучаем все возможности. И подключение Италии по различным маршрутам к «Турецкому потоку». Это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию», – сказал российский президент.

Путин отметил, что рассматриваемые варианты поставок российского газа в Италию и юг Европы не направлены против Украины или каких-либо других стран.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали об обсуждении перспектив участия Италии в поставках газа из России в Европу по южному маршруту.

Напомним, Конте прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках двухдневного визита запланированы встречи с Путиным, а также с российским премьером Дмитрием Медведевым.