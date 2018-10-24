Италия может присоединиться к поставке российского газа в Европу

Италия может стать участником проекта поставок российского газа в Европу по южному маршруту, сообщили в пресс-службе Кремля в преддверие встречи президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

«Обсуждаются перспективы подключения Италии к проектам поставок российского газа в Европу по южному маршруту», – говорится в материалах, передает ТАСС.

Южный маршрут поставок российского газа в Европе – это проект «Турецкий поток». Газпром начал строительство морского участка газопровода в мае 2017 гда. Морской участок пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км.

«Посейдон» - проект строительства морской части газопровода ITGI (Interconnector Turkey - Greece - Italy), который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.