Премьер Италии Конте впервые прибыл в Россию

В Россию с первым официальным визитом прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту «Внуково-2» в Москве. Его встретил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

Визит продлится два дня. Ожидается встреча с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. На переговорах будут обсуждаться международная повестка дня и двусторонние отношения.

Перед этим в Россию с визитом приезжали главы МВД Италии Маттео Сальвини и МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

Это его первый визит в Россию в качестве главы кабинета министров Италии.

Конте называет Путина «ключевым собеседником» в вопросах международных проблем.