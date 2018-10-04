Премьер Италии назвал Путина «ключевым собеседником»

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе интервью назвал президента России Владимира Путина «ключевым собеседником» в вопросах международных проблем.

«Каждый желает действовать в интересах своей страны. И с этим настроем я встречусь с Путиным в Москве. Я его считаю ключевым собеседником. Вместе с (президентом США Дональдом) Трампом я поддержал идею возвращения к формату «восьмерки» с участием Москвы, и не из соображений политических или экономических лобби, а просто исходя из реальности», – сказал итальянский премьер.

Он также отметил, что пригласил на конференцию по Ливии в Палермо, которая состоится 12-13 ноября, президента Франции Эмманюэля Макрона. Некоторые СМИ предполагают, что приглашение на конференцию поступит и российскому президенту, передает ТАСС.

Встреча Конте и Путина в Москве должна состояться 24 октября.

Напомним, премьер-министр Италии в конце июля призывал Трампа ограничить санкции США в отношении России.