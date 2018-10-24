Конте заявил о зародившейся дружбе с Путиным

Премьер Италии Джузеппе Конте назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным плодотворной, отметив, что на ней зародилась дружба.

Он выразил надежду на восстановление диалога России и Евросоюза. По его словам, Италия будет этому содействовать, передает ТАСС.

Конте также заявил, что отношения России и Италии находятся в превосходном состоянии.

Премьер Италии накануне прибыл с официальным визитом в Россию, он уже провел встречу с Путиным.