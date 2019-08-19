Путин заявил, что Россия не отказывалась от участия в G8

На встрече с президентом Франции Эманнуэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8.

Путин отметил, что Россия «в любое время ждет партнеров в гости», сообщает РИА «Новости».

Годом ранее глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россия «никогда не просилась назад» в «Большую восьмерку».

В ходе встречи лидеров двух государств во Франции планируется обсудить ряд международных вопросов. Так Макрон отметил, что Россия и ЕС должны создать новую архитектуру безопасности, кроме того о не исключил подготовки саммита «нормандской четверки» в ходе переговоров с Путиным.