Макрон предложил России создать новую архитектуру безопасности

Президент Владимир Путин прибыл в город Борм-ле-Мимоза на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в его резиденцию.

В ходе переговоров президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что в ходе встречи с Путиным может быть подготовлен саммит «нормандской четверки». Кроме того, французский лидер выразил надежду, что Россия и Евросоюз создадут новую архитектуру безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента», – отметил Макрон перед началом переговоров.

«Есть много вопросов международной повестки дня, по которым мы будем говорить, прежде всего - разоружение и наша коллективная безопасность после того, что произошло в августе вокруг Договора о РСМД. Мы должны обсудить, что же будет происходить в дальнейшем. Я хотел бы, чтобы мы поговорили открыто и прямо об этом», – добавил французский лидер.

Франция председательствует на грядущем саммите «Большой семерки», в связи с этим, по словам Макрона, «очень важно знать позицию России по различным международным вопросам».

В переговорах со стороны России также участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также посол России во Франции Алексей Мешков. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, переговоры будут проходить в стенах старинного форта Брегансон.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прибыл на встречу со своим французским коллегой.