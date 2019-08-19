Путин прибыл во Францию

Президент Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда направится в город Борм-ле-Мимоза в Провансе в летнюю резиденцию своего французского коллеги Эмманюэля Макрона форт Брегансон.

В ходе встречи лидеры России и Франции обсудят развитие отношений Москвы с ЕС на фоне смены руководящего состава в органах управления Европы, об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков ТАСС. По его словам, инициатива обсуждения диалога с Европой исходила от Путина.

Кроме того, речь также пойдет о международных событиях, так главы государств обсудят ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране. Будет затронут вопрос о проведении нового саммита в нормандском формате, однако Россия предпочитает проработать встречу «нормандской четверки» заранее, чтобы по ее итогам получить конкретные политические результаты.

Встреча Путина и Макрона пройдет за пять дней до саммита Большой семерки, в котором председательствует Франция. По словам Ушакова, эта встреча станет логичным продолжением регулярных контактов между Путиным и Макроном.

Ранее экс-посол Франции отметил, что Путин и Макрон обсудят наиболее актуальные вопросы, в ходе визита российского президента во Францию.

