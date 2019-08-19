Экс-посол Франции рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи обсудят наиболее актуальные вопросы: от ситуации в Иране и Сирии до выборов в Москве, сообщил бывший посол Франции в России Клод Бланшмэзон.

Экс-посол напомнил, что «и Франция, и Россия являются постоянными членами СБ ООН, и потому совершенно нормально, что президенты часто общаются по большим международным вопросам».

«Встреча в форте Брегансон вписывается в это. Она пройдет за пять дней до саммита «Большой семерки», который пройдет в Биаррице под президентством Эммануэля Макрона. И тем более важно, что (Путин и Макрон) переговорят в будущий понедельник на различные международные темы в Брегансоне», – передает РИА «Новости» слова Бланшмэзона.

По мнению экс-дипломата, в первую очередь Путин и Макрон обсудят иранский вопрос.

«По этой теме у России и Франции позиции сходятся. В частности, по вопросу сохранения ядерной сделки с Ираном, даже с учетом того, что, к сожалению, американцы из нее вышли. Но есть и другие аспекты – как, например, безопасность Ормузского пролива, роль Ирана в Сирии», – Бланшмэзон заявил.

Второй темой для обсуждения, по мнению экс-посла Франции в России, станет тема Сирии.

«Ситуация в Идлибе вызывает определенное волнение, и те, и другие ищут способы установления мира, ищут возможности обеспечения устойчивой власти и воцарения мира в стране», – отметил Бланшмэзон.

Кроме того, президентам двух стран не избежать темы Украины.

«Эта тема, по которой два президента часто обмениваются мнениями. Сейчас на Украине новый президент, он регулярно контактирует с президентом Путиным по телефоном. Дискуссии, целью которых является прогресс в реализации Минских соглашений, которые все считают схемой выхода из кризиса в Донбассе, продолжаются. Вполне вероятно, что два президента обсудят этот вопрос», – заявил экс-посол.

По его мнению, два президента обсудят также «и другие аспекты ситуации в Европе, перспективы Brexit, ситуацию с муниципальными выборами (в Москве), а также развитие двусторонних отношений».



«Двусторонние отношения между Францией и Россией не так плохи. В экономическом плане все французские предприятия, которые были в России, там остались, Франция - важный инвестор и работодатель в России. В экономическом плане есть немало вопросов, которые должны обсуждаться. Политические отношения - это контакты на всех уровнях. Так, встречи на уровне премьер-министров возобновились недавним визитом господина (премьера Дмитрия) Медведева в Гавр, на уровне министров – продолжаются, но есть и другие форматы. Например, 2+2 – главы МИД и Минобороны – которые могут быть возобновлены», – продолжил Бланшмэзон.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин в ходе визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину.

Напомним, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию в Персидском заливе.

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