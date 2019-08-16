В Кремле раскрыли темы предстоящих бесед Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию в Персидском заливе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе разговора о Сирии, возможно, будет обсуждаться вопрос о новом четырехстороннем саммите.

«Сейчас эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления. Но обсудить ее наши лидеры вполне могут», – пояснил помощник президента.

Также главы государств обсудят внутриукраинский конфликт, усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата, отметил Ушаков.

Он уточнил, что обсуждение перспектив выполнения минских соглашений будет проходить «с учетом действий нового руководства Украины».

Также президенты обсудят международную проблематику и проблему безопасности в Европе.

«Будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе с учетом той роли, которую Россия и Франция традиционно играют на европейской политической арене, с учетом участия наших двух стран в качестве постоянных членов Совета безопасности ООН. Интересный вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, потому что президент имеет в виду эту тему затронуть в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов», – добавил Ушаков.

Он напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности возобновить политический диалог и хочет вернуться к соответствующим контактам с «руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза».

Ушаков подчеркнул, что с учетом председательства Франции в СЕ будут лидеры обсудят вопросы участия России в этой организации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин в ходе визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину.