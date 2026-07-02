  • Новость часаМинобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
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    МИД указал на обсуждение в японских СМИ ударов по Владивостоку
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    США лишились доступа к четверти нефтяного резерва
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    20 комментариев
    2 июля 2026, 11:08 • Новости дня

    Призерами чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» стали 63 ветерана СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов спецоперации, который проводится по поручению президента Владимира Путина. Участники и эксперты демонстрировали навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции, победителями стали 63 конкурсанта.

    Итоги соревнований среди участников спецоперации торжественно подвели в столице Татарстана, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД ообщении. В этом году масштабное мероприятие объединило около 1 тыс. конкурсантов и наставников со всей страны, что в 2,5 раза превысило показатели прошлого сезона.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил значимость турнира. «Абилимпикс» эффективно помогает ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству наравне с чемпионатом «Профессионалы»», – заявил он. Политик добавил, что правительство продолжит оказывать поддержку военнослужащим для реализации их талантов в гражданской жизни.

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила высокую эффективность инициативы. По ее словам, в прошлом году более 85% конкурсантов успешно трудоустроились после завершения состязаний. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил о льготах для бойцов при поступлении в образовательные учреждения.

    Церемония награждения символично состоялась 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Глава региона Рустам Минниханов поблагодарил героев за стойкость и назвал их надежной опорой государства. Помимо основных соревнований, участникам предложили обширную деловую, культурную и спортивную программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в столице Татарстана стартовал чемпионат профессионального мастерства для ветеранов спецоперации.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам этих соревнований.

    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

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    2 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщают российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы.

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.

    Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    2 июля 2026, 08:28 • Новости дня
    После ночных ударов в Киеве началось задымление
    После ночных ударов в Киеве началось задымление
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабное задымление наблюдается в столице Украины после взрывов во время воздушной тревоги минувшей ночью, сообщает издание «Инсайдер Киев», которое публикует фотографии дыма в небе над Киевом.

    О появлении дыма в небе над городом информирует издание «Инсайдер Киев», публикуя подтверждающие фотографии, передает ТАСС.

    В связи с отсутствием напряжения в электросети Киевская городская госадминистрация отменила работу ряда маршрутов электротранспорта.

    Ранее Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара в ответ на украинские террористические атаки. В результате были поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области.

    Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    На фоне воздушной тревоги в нескольких украинских городах прогремели сильные взрывы.

    Министерство обороны России атаковало предприятия военной промышленности и энергетические объекты.

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    2 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве

    ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве

    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе удара по инфраструктуре киевского режима поразили заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

    В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.

    «Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

    Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.

    Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».

    «Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.

    Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.

    АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.

    Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.

    Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.

    Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.

    Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    1 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотника, 664 ЗРК, 29 985 танков и других бронемашин, 1751 боевая машина РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ.

    Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге.

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    2 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками предприятия военной промышленности и энергетические объекты в нескольких украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетический комплекс в Киеве и области. Кроме того, серьезный урон нанесен инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, указало ведомство в Max.

    Атака осуществлялась с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов.

    Ранее российские военкоры сообщали, что в ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    В украинской столице прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в конце прошлой недели ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили НПЗ в городе Кременчуг в Полтавской области, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и объекты хранения вооружения в Киеве.

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    2 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили группу западных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на добропольском направлении ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, у участников которой после боя были обнаружены иностранные документы западных стран, сообщил боец с позывным Перс.

    Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу на добропольском направлении, передает РИА «Новости». После завершения боя у убитых были обнаружены документы западных стран.

    Заместитель командира роты с позывным Перс отметил, что в последнее время контакты с иностранными наемниками происходят реже, однако их уровень подготовки остается высоким. «На последних задачах сталкивались с западными наемниками. Честно скажу, меньше становится», – рассказал он.

    В ходе столкновения, чтобы избежать неоправданного риска при затяжной перестрелке, морпехи задействовали беспилотники. С помощью дронов удалось точно определить местоположение противника, после чего по нему нанесли удары с воздуха и добили гранатами. При осмотре тел выяснилось, что бойцы ДРГ были экипированы по натовским стандартам, а некоторые имели при себе винтовки М-серии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские морпехи предотвратили прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы на добропольском направлении.

    В конце июня расчет беспилотника «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ в этом же районе.

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    2 июля 2026, 03:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    После атаки БПЛА российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы Украины, а также российские военкоры.

    Воздушные силы Украины сообщили об атаковавших с севера баллистических ракетах.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «не менее 30 баллистических ракет ударили по столице Украины», еще около 20 крылатых ракет, «Калибры» и  Х101, «приближаются» к городу.

    «Киев в огне после массированных ударов», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве на фоне атаки ударных БПЛА прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА и сообщил о масштабном пожаре в Деснянском и Шевченковском районах города.

    В Киеве загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence.

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    1 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве на фоне сообщений об атаке ударных БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    СМИ сообщают как минимум о трех взрывах. В Киеве была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Воздушные силы ВСУ и глава городской администрации сообщают об атаке ударных БПЛА на Киев.Ткаченко также предупредил о вероятности комбинированной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги.

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.


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    2 июля 2026, 07:16 • Новости дня
    Российский боец Крот раскрыл армейские секреты выбора позывных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курсант в подразделении беспилотных систем (БПС) с позывным Крот сообщил, как военнослужащим присваивают позывные.

    Военнослужащим запрещено самостоятельно выбирать себе имена для радиообмена. Об этом сообщил курсант подразделения беспилотных систем с позывным Крот, передает РИА «Новости».

    «Позывные присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, так как самим себе позывные придумывать нельзя», – рассказал Крот.

    Боец добавил, что распределение часто происходит с помощью жеребьевки или с учетом личных интересов солдата. Подобный подход позволяет укрепить сплоченность коллектива и делает систему справедливой. Сам военнослужащий подписал контракт два дня назад и сейчас активно изучает тактико-технические характеристики дронов, а также особенности работы с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель командира подразделения БПЛА с позывным Левша назвал войска беспилотных систем молодежным направлением.

    Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в эти подразделения среди студентов.

    Участник программы «Время героев» Темирлан Абуталимов взял себе позывной погибшего командира.

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    1 июля 2026, 22:54 • Новости дня
    ВСУ потребовали от местных украинских властей покинуть Слатино и Русскую Лозовую

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская Дергачевская военная администрация Харьковской области получила от командования ВСУ требование оставить подконтрольные Киеву села Слатино и Русскую Лозовую, сообщили в силовых структурах.

    «Украинское командование требует от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Сообщается, что глава Дергачевской военно-гражданской администрации Вячеслав Задоренко пытается убедить местных жителей, которые еще остаются в Слатине и Русской Лозовой, самостоятельно покинуть села.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция принуждает жителей Черниговской области покинуть дома для размещения ВСУ, также ведется активный поиск уклонистов и дезертиров, сообщили в российских силовых структурах.

    С 1 июля в Черниговской области Украины началась обязательная эвакуация жителей из приграничных районов по запросу.

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