Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.3 комментария
Призерами чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» стали 63 ветерана СВО
В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов спецоперации, который проводится по поручению президента Владимира Путина. Участники и эксперты демонстрировали навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции, победителями стали 63 конкурсанта.
Итоги соревнований среди участников спецоперации торжественно подвели в столице Татарстана, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД ообщении. В этом году масштабное мероприятие объединило около 1 тыс. конкурсантов и наставников со всей страны, что в 2,5 раза превысило показатели прошлого сезона.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил значимость турнира. «Абилимпикс» эффективно помогает ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству наравне с чемпионатом «Профессионалы»», – заявил он. Политик добавил, что правительство продолжит оказывать поддержку военнослужащим для реализации их талантов в гражданской жизни.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила высокую эффективность инициативы. По ее словам, в прошлом году более 85% конкурсантов успешно трудоустроились после завершения состязаний. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил о льготах для бойцов при поступлении в образовательные учреждения.
Церемония награждения символично состоялась 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Глава региона Рустам Минниханов поблагодарил героев за стойкость и назвал их надежной опорой государства. Помимо основных соревнований, участникам предложили обширную деловую, культурную и спортивную программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в столице Татарстана стартовал чемпионат профессионального мастерства для ветеранов спецоперации.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам этих соревнований.