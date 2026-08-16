Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами

Tекст: Вера Басилая

Атаки БПЛА продолжались с восьми часов вечера 15 августа до восьми утра 16 августа. За это время военные обнаружили и нейтрализовали 822 украинских беспилотных летательных аппарата, следует из сообщения в Max Минобороны.

Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областей. Также аппараты были замечены над Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

Кроме того, системы защиты сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Часть дронов удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских БПЛА над 20 регионами России.

Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.