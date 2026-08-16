Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 822 БПЛА самолетного типа в небе над 17 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России.
Атаки БПЛА продолжались с восьми часов вечера 15 августа до восьми утра 16 августа. За это время военные обнаружили и нейтрализовали 822 украинских беспилотных летательных аппарата, следует из сообщения в Max Минобороны.
Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областей. Также аппараты были замечены над Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.
Кроме того, системы защиты сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Часть дронов удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских БПЛА над 20 регионами России.
Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.