  • Новость часаСистемы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами
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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 09:51 • Новости дня

    Системы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 822 БПЛА самолетного типа в небе над 17 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России.

    Атаки БПЛА продолжались с восьми часов вечера 15 августа до восьми утра 16 августа. За это время военные обнаружили и нейтрализовали 822 украинских беспилотных летательных аппарата, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областей. Также аппараты были замечены над Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

    Кроме того, системы защиты сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Часть дронов удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.

    В ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских БПЛА над 20 регионами России.

    Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.

    15 августа 2026, 19:02 • Новости дня
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска

    Власти Украины начали вывоз имущества и документов из Краматорска в Закарпатье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона активно перемещает важную документацию и материальные ценности из Краматорска в город Перечин, расположенный вблизи словацкой границы.

    Украинские власти продолжают вывозить документы и материальные средства из Краматорска в город Перечин в Закарпатской области Украины на границе со Словакией, передает РИА «Новости».

    «Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин (город в Ужгородском районе Закарпатской области Украины, находящийся на границе со Словакией)», – рассказали силовики.

    Представитель силовых структур добавил, что в скором времени туда же могут отправиться и украинские чиновники из городской администрации Краматорска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Краматорска.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о срочном вывозе стратегически важных предприятий из города. До этого британский журнал The Economist отметил попытку переноса промышленного сердца региона в закарпатский Перечин.

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    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО сбили 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным Министерства обороны, силам ПВО удалось ликвидировать 1328 беспилотных летательных аппаратов. Этот показатель стал абсолютным максимумом за один день, передает РИА «Новости».

    Помимо внушительного арсенала дронов, расчеты перехватили и другие опасные цели. В официальном сообщении ведомства уточняется, что за этот же период были уничтожены семь управляемых авиабомб. Также удалось сбить 17 ракет «Фламинго» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 августа текущего года. Тогда отечественные зенитчики успешно нейтрализовали 1158 вражеских беспилотников.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили 598 БПЛА за ночь над 20 регионами России.

    В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО уничтожили 396 украинских беспилотников.

    В середине июня Министерство обороны отчиталось о ликвидации 992 аппаратов и четырех ракет «Фламинго».

    Комментарии (16)
    15 августа 2026, 16:11 • Новости дня
    «Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотников «Герань» успешно отработали по ряду целей в Черниговской области, указало ведомство в Max.

    В частности, была поражена газораспределительная станция, расположенная в населенном пункте Радомка. Кроме того, атаке подверглась электрическая подстанция мощностью 110 кВ в Городне.

    Также российские силы уничтожили место, где хранились и подготавливались к запуску ударные беспилотники. Этот объект находился в населенном пункте Пекуровка.

    В конце июля российские беспилотники обесточили военную подстанцию в городе Сновск Черниговской области.

    В середине того же месяца расчеты ударных дронов поразили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка.

    Несколькими днями ранее аппарат «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Газопроводном.

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    15 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
    «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» нанесли удары по складскому корпусу в городе Чернигов, в котором хранились украинские беспилотники, сообщило Минобороны.

    Удар наносился новейшими моделями «Герань-4 Сикер», он пришелся по промышленной зоне подконтрольного киевскому режиму города Чернигов, указало ведомство в Max.

    Ранее «Герани» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области.

    В июле российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Черниговской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал недоступную для украинских зенитных комплексов высоту полета новой модификации дрона.

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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения

    FT: Украина засекретила статистику ракетных ударов из-за дефицита систем ПВО

    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ перестало раскрывать данные о воздушных атаках, пытаясь утаить количество неперехваченных целей и сохранить моральный дух граждан.

    Командование ВСУ столкнулось с серьезными проблемами в противовоздушной обороне, передает РИА «Новости».

    Британская газета Financial Times отмечает критическую ситуацию с боеприпасами. «Дефицит стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», – пишет издание.

    Собеседники британских журналистов пояснили, что подобные меры продиктованы соображениями безопасности и желанием избежать паники среди граждан.

    В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева западным оружием лишь усугубляет конфликт. Российские власти считают поставки вооружений прямой угрозой, которая отдаляет перспективы мирного урегулирования и вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона перестала раскрывать данные о количестве обнаруженных российских ракет.

    Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

    Президент США, между тем, ответил отказом на просьбу Киева о предоставлении дополнительных боеприпасов для систем Patriot.

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    15 августа 2026, 21:01 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников

    Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 180 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве.

    За двенадцать часов, с 8 утра до 20 часов по мск дежурные средства ПВО отразили массированную атаку, сбив 180 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были уничтожены над территориями десяти регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России.

    13 августа российские военные уничтожили 193 вражеских дрона самолетного типа. Днем ранее системы ПВО сбили 147 аппаратов над территорией страны.

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    15 августа 2026, 12:30 • Новости дня
    Минобороны: Освобождение Рыбальского расширяет зону контроля у Нового Поля
    Минобороны: Освобождение Рыбальского расширяет зону контроля у Нового Поля
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установление контроля над населенным пунктом Рыбальское в Запорожской области дает возможность расширить контролируемую зону к северо-западу от Нового Поля, сообщило Минобороны.

    ВСУ в ходе боев за Рыбальское потеряли до роты живой силы, указало ведомство, передает ТАСС.

    Освобождение этого населенного пункта позволило российским бойцам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление в Запорожской области.

    В военном ведомстве добавили, что украинская сторона потеряла семь боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых беспилотников.

    В субботу Минобороны объявило об освобождении Рыбальского в Запорожской области.

    Несколько дней назад российские войска взяли под контроль населенный пункт Новое Поле.

    Командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев сообщал об освобождении 19 населенных пунктов за время летней кампании.

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    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

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    15 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Рыбальское в Запорожской области
    Российские войска освободили Рыбальское в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Рыбальское в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев Днепропетровской области, Свободы, Новосолошино, Новорозовки и Долинки Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Славгорода, Писаревки, Вакаловщины Сумской области и города Сумы.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Балаклеей, Карасевкой, Малым Бурлуком, Кудеевкой, Рубежным Харьковской области и городом Харьков.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Подлимана, Петровки Харьковской области, Донецкого, Святогорска, Маяков и Старого Каравана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117, и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Ореховатки и Николайполья ДНР.

    Противник потерял свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, аериканскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Доброполья, Старорайского, Красноподолья, Новогришино, Анновки и Матяшево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 355 военнослужащих и две бронемашины. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», 155-мм гаубица М777 и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новониколаевку в ДНР.

    Днем ранее они зачистили от противника Петровку в ДНР.

    А ранее ВС России взяли под контроль  Водяное в Харьковской области.

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    15 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Переброшенные в Казачью Лопань группы ССО Украины понесли потери

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань, где они уже понесли серьезные потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Группы сил специальных операций Украины прибыли в поселок Казачья Лопань Харьковской области и понесли потери, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, противник пытался усилить свои позиции на этом участке фронта.

    «Для удержания Казачьей Лопани противник перебросил на данный участок фронта также группы ССО, которые действуют западнее населенного пункта и уже понесли потери», – сообщил источник агентства.

    Командование ВСУ также пыталось ввести в поселок боевую группу 475-го отдельного штурмового полка. Это подразделение было уничтожено на западной окраине населенного пункта ударами артиллерии и FPV-дронов.

    Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении Щербаковки в Харьковской области, что стало важным шагом в битве за крупный логистический узел Казачья Лопань. В регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север», за неделю уничтожившие более трех тыс. украинских военных.

    Российские войска ликвидировали штурмовую группу украинской армии около Казачьей Лопани.

    Бойцы группировки «Север» обнаружили заминированные тела солдат противника у Щербаковки.

    Месяцем ранее отечественные силы пресекли попытку прорыва отрядов украинского полка «Скала» на харьковском направлении.

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    15 августа 2026, 20:03 • Новости дня
    Российские дроны сорвали снабжение позиций ВСУ в Запорожской области

    Операторы БПЛА группировки «Восток» сорвали подвоз припасов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие российской армии успешно атаковали транспорт противника, лишив украинские подразделения необходимых материальных средств на запорожском направлении.

    Успешная операция российских операторов беспилотной авиации позволила нарушить логистику вражеских подразделений. Военнослужащие группировки «Восток» своевременно выявили и пресекли попытку доставки грузов противнику, сообщает Минобороны.

    В результате точной работы расчетов ударных дронов подвоз материальных средств на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области оказался полностью сорван. Очередной рейс украинских снабженцев завершился провалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил министру обороны об освобождении 12 населенных пунктов в Запорожской области.

    В июле артиллеристы данного объединения уничтожили опорные пункты и резервы украинской армии на этом направлении. А в конце июня российские военнослужащие взяли под контроль запорожские села Ровное и Лесное.

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    16 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый использует солдат для лобовых атак, пренебрегая моральными принципами и ценностью человеческой жизни, потому что они сейчас в ВСУ не в чести, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сотрудники военкоматов отлавливают людей на улицах и сразу отправляют на передовую. Командование знает, что неподготовленные бойцы будут ликвидированы российскими военнослужащими, однако продолжает использовать тактику забрасывания позиций живой силой.

    Эксперт подчеркнул, что из-за регулярных ударов армии России у ВСУ нарушена логистика и не хватает техники, поэтому лобовые атаки остаются единственным доступным вариантом для украинского руководства.

    «А вот человеческая жизнь на Украине попросту ничего не стоит», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщал, что Драпатый  бросил солдат в «мясные штурмы», отметив потерю украинской армией более 10 тыс. солдат за одну неделю. Бригаде ВСУ отключили Starlink из-за публичных жалоб Драпатому.

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    15 августа 2026, 18:22 • Новости дня
    Ударные дроны сожгли пункт заправки ВСУ под Харьковом

    ВС России сожгли пункт заправки техники ВСУ в Харьковской области

    Ударные дроны сожгли пункт заправки ВСУ под Харьковом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников армии России успешно ликвидировали важный логистический узел неприятеля, расположенный в населенном пункте Вербовка.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту украинских войск в Харьковской области. Целью атаки стала инфраструктура, обеспечивающая горючим силы ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате грамотных действий был полностью сожжен пункт заправки военной техники в населенном пункте Вербовка. Эту боевую задачу успешно выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские беспилотники также сожгли автозаправку противника в Харькове.

    Ранее армия России в той же области уничтожила крупное хранилище горючего. А в июне дроны-камикадзе нанесли удары по базе горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.

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    15 августа 2026, 18:54 • Новости дня
    Колумбийский наемник ВСУ Флоро Гомез ликвидирован на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения спецоперации на купянском направлении уничтожен иностранный боец ВСУ Флоро Гомез, прибывший из центральной части Колумбии.

    Российские военные ликвидировали колумбийского наемника Флоро Гомеза на купянском направлении. Иностранец прибыл в зону боевых действий из небольшого города Мани, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    «Очередной колумбийский наемник уничтожен на купянском направлении. Было установлено что уничтоженным колумбийцем оказался Флоро Гомез из небольшого города Мани в центре Колумбии», – рассказали силовики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около пяти тысяч иностранных наемников ВСУ сосредоточились на купянском направлении.

    Ранее сообщалось, что с начала спецоперации российские войска уничтожили порядка 750 колумбийских боевиков. Между тем, президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте.

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    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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