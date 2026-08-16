Силы ПВО сбили 170 беспилотников над Курской областью

Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»

Эксперт Кондратьев: Аналитический центр «Востока» создал общий контур управления

Tекст: Андрей Резчиков

«Создание аналитического центра в группировке «Восток» – это не просто организационная реформа, а ответ на ключевой вызов современных боевых действий: скорость принятия решений. Классическая вертикальная схема управления, когда доклад об обнаруженной цели уходит наверх, а приказ на поражение спускается обратно, сегодня безнадежно устарела. Пока командиры согласовывают решение, танк или бронетехника противника могут просто уйти с позиции. Именно для сокращения цикла «обнаружили – поразили» и создается подобная структура», – отметил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, академик Российской инженерной академии.

По его словам, сердце нового центра – специализированное программное обеспечение, в том числе с элементами искусственного интеллекта. «Оно сводит воедино огромные массивы данных из разных источников: спутниковой, радиолокационной, оптической, радиотехнической разведки, а также дронов-разведчиков. Эти сведения обрабатываются и превращаются в целеуказания, которые напрямую передаются подразделениям на земле, включая беспилотные войска. В результате время от выявления цели до ее уничтожения сокращается в разы», – пояснил специалист.

Однако есть и вторая, менее очевидная задача – формирование библиотеки дата-сетов для обучения искусственного интеллекта.

«Чтобы дрон мог самостоятельно распознавать технику противника в любых условиях – зимой, ночью, с разных ракурсов – нейросети необходимо «скармливать» колоссальные объемы видеоданных. Именно эту функцию берет на себя аналитический центр: он аккумулирует результаты видеоконтроля и данные о поражении целей, а затем передает их производителям для совершенствования алгоритмов. Это замкнутый цикл: фронт дает материал, ИИ становится умнее, дроны – эффективнее», – добавил спикер.

Благодаря новому центру боевые подразделения смогут менять свою тактику применения беспилотников прямо «с колес» в режиме реального времени. «Если в каком-то подразделении отработан новый тактический прием, его теперь можно быстро зафиксировать, проанализировать и транслировать в остальные части. То же самое касается радиоэлектронной борьбы: подобрали сбитый дрон противника, изучили новые частоты – информация немедленно уходит в центр и расходится по всем подразделениям. Это позволяет оперативно перепрошивать наши беспилотники прямо на месте и адаптироваться к меняющимся помехам», – рассказал Кондратьев.

Наконец, меняется и подход к подготовке операторов. «Современный оператор беспилотного комплекса – это не тот, кого обучили один раз и забыли. Его квалификацию нужно постоянно поддерживать и повышать. Аналитический центр как раз позволяет внедрять стандартизированные методики обучения, основанные на самом свежем фронтовом опыте. Непрерывная боевая подготовка становится не лозунгом, а рабочим процессом, завязанным на анализ реальных боевых действий», – считает академик.

Таким образом, аналитический центр – это не дополнительное бюрократическое звено, «а единый контур боевого управления, объединяющий разведку, целеуказание, обучение ИИ и подготовку личного состава».

О том, что в российской группировке «Восток» начал работу новый аналитический центр, который позволил значительно повысить эффективность применения беспилотных систем в зоне спецоперации, сообщило в субботу Минобороны. Новая структура предназначена для обобщения опыта применения беспилотных систем в различных условиях. Это позволяет оперативно оптимизировать тактику действий подразделений.

«Создание данного центра и непрерывная боевая подготовка расчетов позволили повысить результативность боевого применения беспилотных систем», – говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках ответственности. Военные наращивают количество эффективных средств для обнаружения и поражения беспилотников, а также ракет противника.

Министру обороны Андрею Белоусову в ходе инспекции группировки доложили о создании единой информационной среды. Развитие программно-аппаратного комплекса позволяет выводить радиолокационную обстановку с малогабаритных станций в реальном времени, автоматизируя процесс борьбы с БПЛА и повышая эффективность их уничтожения.