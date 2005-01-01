Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась назад в «большую восьмерку» после возвращения неформального клуба экономически развитых держав к формату G7.

Лавров подчеркнул, что Россия «никогда и ни у кого не просилась назад». По его словам, после возвращения западных стран в формат «семерки» Россия «это восприняла как их решение», передает ТАСС.

«И прекрасно работаем в других форматах. И в ШОС, и в БРИКС, и особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», – заметил Лавров.

По его словам, в рамках G20 уже не получится «обойтись ультиматумами», там «нужно договариваться».

«Двадцатка» – это механизм достижения консенсуса. Я думаю, что это самый перспективный формат на будущее», – добавил Лавров.

Ранее в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что политики развивают тему присоединения России к G7 в целях самопиара, однако этот вопрос сейчас не актуален.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа, заявив, что Москва сейчас концентрируется на других форматах.

Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.