Ради России Трамп пошел против всего остального Запада

Дональд Трамп предложил вернуть Россию в «большую восьмерку», то есть возобновить сам формат G8. Это стало дополнительным свидетельством изоляции вовсе не России, а США – потому что остальные ведущие страны Запада пошли против стремлений американского президента. Но главное в другом. России самой больше не нужен этот клуб великих держав. Почему?

Перед отъездом на саммит «большой семерки» в канадском Квебеке президент США взорвал политическую бомбу.

«Это была G8, потому что там была Россия. И теперь России там нет. Я люблю нашу страну, я был самым страшным ночным кошмаром России. Нравится вам или нет – и это, может быть, политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров. Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Я бы рекомендовал, решать им, но Россия должна быть на встрече, быть участником».

Заявление Трампа тут же поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте:

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого».

На тему участия России в «большой восьмерке» на днях высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель – заявив, что не видит в обозримом будущем возможности для восстановления формата G8 с участием России:

«Аннексия Крыма была явным нарушением международного права, поэтому исключение России из «восьмерки» было верным решением. Я за переговоры с Россией, но с учетом имеющихся у нас разногласий».

Тема возвращения к взаимодействию с Россией в формате «большой восьмерки» всплывает в европейской политике регулярно – та же Меркель фактически отвечала на призывы многих немецких политиков, причем что из правящих партий, что из оппозиции, сделать это. Не была секретом и позиция нового итальянского правительства, выступающего за прекращение войны санкций и возобновление нормальных отношений Европы с Россией.

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Но заявление Трампа стало неожиданностью. Президент США из-за идущей против него в США кампании по обвинению в «российских связях» вынужден действовать на российском направлении крайне осторожно. Трамп за полтора года президентства так и не смог себе позволить даже организовать отдельный саммит с Путиным – и вдруг такое радикальное для Запада предложение, как возобновление «большой восьмерки». В чем причина?

Все довольно просто – накануне канадского саммита «большой семерки» отношения США с союзниками обострились до предела. Целый ряд шагов Трампа – от разрыва иранской сделки до угрозы начала торговой войны с Евросоюзом – загнал европейцев в угол, вынудив их защищаться. Накануне саммита французский президент отрытым текстом пригрозил США изоляцией:

«Президент США, возможно, не против изоляции – и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран. Шесть стран G7 без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была».

В ответ Трамп решил просто не участвовать в подписании итогового коммюнике – он покинет встречу в субботу днем, еще до окончания всех мероприятий. Но и этого ему показалось мало – и Трамп решил разыграть против европейцев «российскую карту».

Предложением вернуться к «большой восьмерке» с участием России Трамп ломает всю схему противостояния внутри Запада. Ведь политика изоляции России, в том числе и отказа от работы с ней в формате «большой восьмерки», была именно американской инициативой – Европа присоединилась к ней в основном под американским давлением. В 2014 году очередной саммит «восьмерки» должен был пройти в России – и после Крыма западные лидеры отказались от его проведения. Возобновив саммиты G7.

И хотя Трамп не Обама, его администрация была вынуждена продолжать ту же линию в отношении России – под давлением как американского Конгресса и американских атлантических элит, так и проатлантической части европейского политического класса.

Лично Трамп при этом оказался для глобалистской элиты врагом не хуже Путина. Атлантисты справедливо подозревали Трампа в желании ослабить как Евросоюз, так и атлантическую солидарность. Но так как никакой замены США в качестве центра сборки западного мира представить себе невозможно, были вынуждены мириться с неправильным американским президентом, надеясь вернуть все в обычное русло после того, как Трамп покинет Белый дом.

И вот теперь Трамп говорит – а где Россия? Почему вы ее выгнали? Давайте вернем ее в клуб и будем решать проблемы вместе. То есть предлагает ЕС, Великобритании, Канаде и Японии иметь дело не только с ним, но и с Путиным – которого атлантические стратеги объявляют главной угрозой мирового порядка. Я вам не нравлюсь, как бы спрашивает Трамп европейцев – так давайте мы добавим еще и Путина, и посмотрим, как вы запоете в такой компании. По сути, Трамп предлагает глобалистам составить новую конфигурацию клуба великих держав – Европа как новое ядро Запада, США и Россия. Плюс Япония – и стоящие в стороне Китай и Индия, с которыми все будут выстраивать отношения самостоятельно.

В итоге европейские страны коллективно пошли против Трампа – выступив против возвращения России в G8. Но даже не это главное. Даже если бы они согласились с предложением президента США, для возвращения России в «большую восьмерку» есть одно, но совершенно непреодолимое препятствие. Это позиция самой России. Мы никогда не вернемся к этому формату взаимоотношений с Западом.

Не потому, что мы обиделись на то, что нас выгнали – а потому, что нам это категорически не нужно и не выгодно.

Конфликт с Западом в 2014 году назревал долгие годы – уже в 2013-м все шло под откос, формально из-за Сноудена и Украины. Но главной причиной был провал попыток Запада вписать Россию в свой клуб на правах младшего партнера. Сначала это пытались сделать в 90-е, уповая на прозападную российскую элиту, готовую вписать страну в «золотой миллиард» едва ли не на любых условиях, а потом в нулевые, надеясь на мифическое желание Путина «стать членом клуба» на более почетных основаниях. Но дело в том, что Россия никогда не могла стать частью Запада – как исходя из наших национальных интересов, так и исходя из геополитических представлений атлантистов. Тот максимум, который они готовы были нам дать, не был даже нашим минимумом – слишком различны и несовместимы интересы и цели атлантического и русского проектов.

Так что крушение «большой восьмерки» в 2014 году было более чем естественным – и выгодным для России. Наш разворот на Восток и Юг усилился – но в нем нет попытки просто заменить одно другим, атлантический проект – тихоокеанским, стать младшим партнером не США, а Китая – в нем есть движение к абсолютно другой модели мироустройства. Россия выстраивает новый мировой порядок вместе с теми, кто готов это делать. В первую очередь, естественно, с Китаем, потому что наши представления о будущем миропорядке в целом совпадают.

Более чем символично, что предложение Трампа, как и сам саммит «большой семерки», совпали с другим саммитом – открывающимся завтра в Циндао саммите ШОС. России не нужна никакая атлантическая «восьмерка» – потому что она уже участвует в «восьмерке». Китай, Индия и Россия с примкнувшими к ним странами Центральной Азии, в отличие от собирающихся в Квебеке стран, не считают себя «хозяевами мира» – но именно они будут писать историю XXI века.

Так что нас не нужно звать присоединиться к чужому клубу с невыгодными для нас правилами – мы сами определяем свое место в мире.