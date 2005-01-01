В Кремле ответили на приглашение Трампа вернуться в G8

Москва концентрирует свое внимание на иных форматах, а не на «большой семерке», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G7.

«Мы делаем акцент на других форматах», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку».

7 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель также оценила возможность возвращения России в G8.

Ранее в Кремле также отмечали, что актуальность G8, с российской точки зрения, снижается, при этом стремительно возрастает значение G20, где Россия принимает активное участие.

В формате «семерки» организация существовала в 1976–1997 годах. Впервые президент России как равноправный партнер был приглашен на саммит G7 в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате «восьмерки».

В 2014 году саммит «большой восьмерки» должен был пройти в Сочи в июне, но 3 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к саммиту в Сочи из-за событий на Украине и возникновения напряженности с государствами Запада после воссоединения Крыма с Россией. Объединение приняло решение вернуться к формату «семерки».