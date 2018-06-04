Кремль прокомментировал возможность возвращении России в G8

Актуальность такого формата, как G8, с российской точки зрения, снижается, при этом стремительно возрастает значение G20, где Россия принимает активное участие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается. Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, «двадцатка», где Россия принимает активное участие», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли у России желание и необходимость вернуться в G8.

Отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в том случае, если подобное предложение поступит, он отметил, что «гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны».



Напомним, ранее один из лидеров немецкой партии «Левые», депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что в состав G8 необходимо вернуть Россию как противовес США.