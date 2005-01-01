Россию захотели видеть в качестве противовеса США в G8

В состав G8 необходимо вернуть Россию как противовес США, заявила один из лидеров немецкой партии «Левые», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

По ее словам, проблема состоит в том, что Вашингтон может проводить политику, которую «остальные шесть (стран G7) не хотят», передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk.

Вагенкнехт считает, что в случае возвращения России в G8 могла бы появиться «противодействующая сила для проведения контрполитики».

«Нам нужна Россия, чтобы решать проблемы», – заявила Вагенкнехт.