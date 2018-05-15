Немецкий политик призвал вернуть Россию в G8

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что России необходимо вернуть место в G8.

Линдер заявил на партийном съезде в Берлине, что разумные люди не хотят конфронтации с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Express.

Он призвал также вернуть России место в G8 или организовать саммиты в формате G7+1.

Кроме того, считает Линднер, необходимо проводить регулярные саммиты Евросоюза и России.

«У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка», – сказал он.

Ранее Линдер уже предлагал формат G7+1 с участием России.