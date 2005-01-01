Трамп призвал вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку», сообщает Bloomberg.

«Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

«Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это (возвращение РФ в «большую восьмерку») рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью», – добавил президент США.

В Кремле уже ответили на приглашение Трампа вернуться в G7.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила возможность возвращения России в G8.

В Кремле отмечали, что актуальность G8, с российской точки зрения, снижается, при этом стремительно возрастает значение G20, где Россия принимает активное участие.

В формате «семерки» организация существовала в 1976-1997 годах. Впервые президент России как равноправный партнер был приглашен на саммит G7 в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате «восьмерки».

В 2014 году саммит «Большой восьмерки» должен был пройти в Сочи в июне, но 3 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к саммиту в Сочи из-за событий на Украине и возникновения напряженности с государствами Запада после воссоединения Крыма с Россией. Объединение приняло решение вернуться к формату «семерки».