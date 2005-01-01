Меркель оценила возможность возвращения России в G8

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время «правительственного часа» в бундестаге высказалась о возможности присоединения России к формату G7 и возвращения «Большой восьмерки».

По словам Меркель, на данный момент такой возможности нет, так как Россия якобы нарушает нормы международного права, а в это время «Большая семерка» старается их соблюдать. «Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

При этом Меркель подчеркнула, что постоянный контакт между Москвой и Берлином, а также взаимодействие по линии G7 сохраняется.

ранее один из лидеров немецкой партии «Левые», депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Россию в противовес США необходимо вернуть в «Большую восьмерку». В Кремле отмечали, что актуальность G8 с российской точки зрения снижается, при этом стремительно возрастает значение G20, где Россия принимает активное участие.