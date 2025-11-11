Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
В Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, есть жертвы
В Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, погибла россиянка
При столкновении автобуса с грузовиком в провинции Красное море в Египте погибла россиянка, еще 25 граждан РФ пострадали, сообщила администрация египетской провинции.
«Рано утром во вторник 5 км от города Рас-Гариб туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли два человека, в том числе россиянка», – говорится в сообщении местных властей в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской), передает ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Египте пострадали 27 россиян.
На прошлой неделе шестеро россиян и пятеро белорусов пострадали в ДТП в Таиланде, а в октябре Abcgazetesi сообщила о гибели мотоциклиста из России в Турции.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ