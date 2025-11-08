Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Шестеро россиян и пятеро белорусов пострадали в ДТП в Таиланде
В результате аварии автобуса в провинции Канчанабури пострадали шесть граждан России и пять белорусов, большинство из которых отпущены из больницы после осмотра, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
По его словам, шесть граждан России и пять граждан Белоруссии стали жертвами дорожного происшествия с автобусом в таиландской провинции Канчанабури, передает ТАСС. Ильин отметил, что происшествие случилось 6 ноября 2025 года около 7:30 утра по местному времени на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.
По его словам, всего пострадали 11 туристов, из которых десять получили легкие травмы и были выписаны из больницы после оказания необходимой медицинской помощи. «Одна серьезно пострадавшая гражданка Белоруссии получила тяжелые травмы и в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое», – рассказал Ильин.
Ранее туристическая полиция Таиланда сообщала о 11 пострадавших россиянах, однако посольство уточнило, что среди них – пятеро граждан Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, междугородний автобус в Таиланде сгорел после ДТП, семь человек погибли. На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Пхукете.