Шестеро россиян и пятеро белорусов пострадали в ДТП в Таиланде

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, шесть граждан России и пять граждан Белоруссии стали жертвами дорожного происшествия с автобусом в таиландской провинции Канчанабури, передает ТАСС. Ильин отметил, что происшествие случилось 6 ноября 2025 года около 7:30 утра по местному времени на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.

По его словам, всего пострадали 11 туристов, из которых десять получили легкие травмы и были выписаны из больницы после оказания необходимой медицинской помощи. «Одна серьезно пострадавшая гражданка Белоруссии получила тяжелые травмы и в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое», – рассказал Ильин.

Ранее туристическая полиция Таиланда сообщала о 11 пострадавших россиянах, однако посольство уточнило, что среди них – пятеро граждан Белоруссии.

