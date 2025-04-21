Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Междугородний автобус в Таиланде сгорел после ДТП, погибли семь человек
На трассе в Таиланде междугородний автобус, следовавший из Нонгкхая в Районг, столкнулся с грузовиком и загорелся – среди семи погибших оказались оба водителя и ребенок.
Как сообщает газета «Тхаи Рат», авария произошла примерно в два часа ночи по местному времени с воскресенья на понедельник. Автобус следовал из города Нонгкхай в прибрежную провинцию Районг и в момент спуска с горы, вероятно из-за отказа тормозов, на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля с тапиокой, передает РИА «Новости».
Сразу после столкновения начался пожар. Семь человек, среди которых оба водителя, основной и сменный, а также один ребенок, погибли на месте. Еще 53 пассажира были спасены – 41 пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия примерно через 15 минут после аварии. До их приезда помощь пострадавшим оказывали водители других транспортных средств, которые помогали вытаскивать людей из горящего автобуса и пытались потушить огонь огнетушителями из своих автомобилей.
Пожар в салоне начался через семь минут после столкновения. Официальные лица выясняют причины аварии и оценивают нанесенный ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта на Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами, в феврале там же автобус с туристами, среди которых были два россиянина, потерял управление и съехал в кювет , а в начале года в ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 27 россиян.