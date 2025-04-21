Междугородний автобус в Таиланде сгорел после ДТП, погибли семь человек

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает газета «Тхаи Рат», авария произошла примерно в два часа ночи по местному времени с воскресенья на понедельник. Автобус следовал из города Нонгкхай в прибрежную провинцию Районг и в момент спуска с горы, вероятно из-за отказа тормозов, на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля с тапиокой, передает РИА «Новости».

Сразу после столкновения начался пожар. Семь человек, среди которых оба водителя, основной и сменный, а также один ребенок, погибли на месте. Еще 53 пассажира были спасены – 41 пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия примерно через 15 минут после аварии. До их приезда помощь пострадавшим оказывали водители других транспортных средств, которые помогали вытаскивать людей из горящего автобуса и пытались потушить огонь огнетушителями из своих автомобилей.

Пожар в салоне начался через семь минут после столкновения. Официальные лица выясняют причины аварии и оценивают нанесенный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта на Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами, в феврале там же автобус с туристами, среди которых были два россиянина, потерял управление и съехал в кювет , а в начале года в ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 27 россиян.