Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Пхукете

Автобус с двумя россиянами потерял управление и съехал в кювет на Пхукете

Tекст: Мария Иванова

Газета Matichon сообщила о ДТП, произошедшем на острове Пхукет в Таиланде, где автобус с восьмью туристами, включая двух россиян, потерял управление и съехал в кювет.

Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил ТАСС, что состояние россиян оценивается как удовлетворительное, и они отказались от госпитализации.

По данным госпиталя «Патонг», который обследовал пострадавших, состояние здоровья россиян не вызывает опасений.

«В автобусе находились двое российских туристов. По информации госпиталя, состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации россияне отказались», – отметил Егор Иванов.

Единственной пострадавшей в ДТП стала гражданка Таиланда, получившая легкую травму. Кроме россиян, в автобусе находились четверо граждан Китая и один гражданин Германии. В настоящее время полиция Таиланда начала расследование инцидента, чтобы выяснить его причины.

Накануне российский турист погиб после наезда мотоцикла на улице Джомтьен Секонд Роуд, его супруга была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли в ДТП в таиландском городе Паттайя.