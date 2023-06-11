Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

Nation TV: Двое молодых россиян погибли в ДТП в таиландском городе Паттайя

Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV.

По сообщению телеканала, полиция Паттайи получила информацию об аварии, произошедшей на проходящей через город автотрассе Сукхумвит, зарегистрированный в Бангкоке легковой автомобиль Toyota Altis, следовавший на большой скорости потерял управление, вылетел на «островок безопасности» в разделительной полосе трассы и врезался подряд в несколько растущих на нем пальм, при этом одно дерево было сломано, еще несколько повреждены, а части разбитой машины были разбросаны вокруг места ДТП, передает РИА «Новости».

Вызванные полицией спасатели были вынуждены применить специальное оборудование, чтобы извлечь из автомобиля находившихся девушку и мужчину. Медики попытались спасти обоих, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших в ДТП скончались, сообщает телеканал.

По данным полиции, пострадавшие были гражданами России. Их имена приведены в полицейском протоколе, как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, говорится в сообщении. Телеканал не демонстрировал в новостном сюжете каких-либо идентифицирующих документов пострадавших.

Ранее в Таиланде на острове Пхукет погиб российский гражданин, он попал в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле, в стране он пребывал в качестве туриста.