Премьер Италии согласился с призывом Трампа вернуть Россию в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с заявлением американского президента Дональда Трампа о необходимости возвращения России в «большую восьмерку», сообщает Reuters.

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», – написал Конте в своем Twitter.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа.