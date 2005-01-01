Европейские страны выступили против возвращения России в G8

Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в «Большой восьмерке».

«Европейцы выражают общую позицию против возвращения России», – сообщил высокопоставленный помощник президента Франции Эммануэля Макрона, передает «Интерфакс».

При этом лидеры оставили открытой «возможность для установления диалога» с Москвой, отметил он.

Общая позиция по России была согласована Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой правительства Великобритании Терезой Мэй и новым премьером Италии Джузеппе Конте на полях саммита G7 в Канаде.

Меркель со своей стороны заявила, что, по мнению партнеров по Европейскому союзу, условий для присоединения России к G7 нет, передает ТАСС.

При этом перед этим Конте публично поддержал предложение Трампа вернуть Россию в «большую восьмерку». Конте согласился с заявлением американского президента.

В Кремле уже ответили на приглашение Трампа.