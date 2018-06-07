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8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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«Группа семи» превратилась в группу детского сада

G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историюФото: Yves Herman/Reuters
Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком». Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          «Группа семи» превратилась в группу детского сада

          G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историю   8 июня 2018, 14:46
          Фото: Yves Herman/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком».

          Сложно сказать, случайно ли Владимир Путин окажется в Китае именно в то время, пока лидеры стран G7 будут встречаться в канадском Квебеке или не случайно, но получилось весьма символично. Пока четыре европейские страны, две американские и одна азиатская будут пытаться если не преодолеть, то хотя бы сгладить разногласия, Москва и Пекин продемонстрируют единство и взаимопонимание. 

          Кстати, G7 – это вовсе не Grand Seven, то есть не «большая семерка», как многие думают. Это Group of Seven, «группа семи». Если с Россией «восьмерка» еще могла называться «большой», то теперь это раздираемое противоречиями объединение – просто группа. И методы разрешения проблем внутри нее временами напоминают поведение в средней группе детского сада.

          Например, президент США Дональд Трамп отказался от личной встречи с британским премьером Терезой Мэй. Как сообщают осведомленные источники, Дональд обиделся на Терезу из-за того, что во время телефонного разговора она не спросила его про любимые игрушки. А если серьезно (насколько тут возможно быть серьезным), из-за ее «учительского» тона, сообщили источники в окружении американского лидера газете Telegraph.

          А по словам источника РИА «Новости», Трамп выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США. «Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок» и так далее.

          Действительно, Тереза, особенно её любимый мультик «Отравление Скрипалей», всерьёз надоела не только США, но и другим одногруппникам.

          Правительство Германии продолжает ждать от Великобритании доказательств, подтверждающих вину России, передает Inforadio. В бундестаге прошло специальное закрытое заседание, в котором участвовали министры и представители спецслужб и после которого выяснилось, что немецкие спецслужбы не смогли установить ответственных за отравление. 

          При этом Тереза не оставляет надежд заставить всю группу играть в ее любимые игры и вместе дружить против России. Как заявил глава Форин-офиса Борис Джонсон, Тереза Мэй «предложит план, пользующийся глобальной поддержкой: учредить группу быстрого реагирования для выявления преступных действий России... кибератак или убийств».

          Учитывая уровень взаимопонимания внутри G7, создание подобной группы быстрого реагирования сомнительно. Тем более не очень понятно, на что она должна реагировать.

          Прочие европейцы, похоже, окончательно осознали, что критиковать Трампа можно без каких-либо последствий – и даже наоборот. Это является не «восстанием против США», а посильной помощью американскому истеблишменту в его попытках избавиться от неудобного президента.

          Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выход из Парижского соглашения по климату, отказ от ядерной сделки с Ираном и таможенная политика США являются односторонними решениями Вашингтона, которые вредят Европе. «Ничто из этого не сделает мир более хорошим, безопасным и мирным», – подчеркнул он, призвав Европу искать новых партнеров в Африке, Азии и Латинской Америке.

          Французский президент Эммануэль Макрон, кажется, вообще перешел к угрозам, заявив в «Твиттере», что «рынок всех шести стран G7, помимо США, в сумме больше американского, об этом не надо забывать». Он добавил, что торговые войны ни для кого не хороши, «начиная с американских рабочих». «Изоляционизм плох для американцев. Я думаю, президент Трамп знает это», – написал французский президент. Вскоре после этого стало известно, что Париж откажется подписывать итоговое заявление саммита, если Вашингтон не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов. Есть у Макрона в запасе и другой вариант: подписать это заявление без Трампа.

          Ранее французский президент отказался рассказывать о деталях своих переговоров с американским коллегой. Как оказалось, цитировать Бисмарка любят не только в нашей стране. «Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть», – заявил Макрон.

          Кстати, во Франции существует популярное сосисочно-колбасное изделие под названием «андуйет». Это свиная кишка, фаршированная другими кишками и кусками желудка – с соответствующим внутрикишечным запахом. Судя по доносящимся до нас волнам, отношения внутри «группы семи» теперь напоминают именно это блюдо.

          Если итоговое заявление действительно будет подписано без Трампа, можно будет констатировать, что «семерку» постигла судьба «восьмёрки», даже если формально США не покинут эту организацию. В любом случае говорить нужно будет уже не о G7, a – максимум – o G6,5.

          Со своей стороны Трамп сократил участие в саммите, где ему не рады, ради гипотетического соглашения с Ким Чен Ыном. Как передает «Интерфакс», Трамп улетит в Сингапур в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин. На итоговой пресс-конференции США будет представлять высокопоставленный сотрудник Белого дома.

          Американский президент также опубликовал обиженный твит, адресованный французскому руководству: «Пожалуйста, передайте премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они устанавливают пошлины против США и создают барьеры. Сальдо торговли ЕС с США составило 151 млрд долларов, а Канада не пускает наших фермеров».

          Так и хочется добавить – «бяки нехорошие!».

          Поразительно, что в этих противоречиях, явно не имеющих никакого отношения к России, западные аналитики все равно умудрились найти «русский след».

          Прошло четыре года с тех пор, как Россия была исключена из G8, но страна и её лидер «всё равно бросят длинную тень» на саммит G7, считает обозреватель канадского CBC Карина Роман. Россия, по ее мнению, будет «той ещё помехой»: не участвуя в саммите, она нависнет «тёмным облаком» над G7.

          Пожалуй, тут можно согласиться лишь в одном: если считать Россию «помехой», договориться о чем-либо участникам G7 действительно будет проблематично. Западные страны уже несколько столетий пытаются договориться о чем-либо глобальном без участия нашей страны, но ни к чему хорошему это обычно не приводит.

          А тем временем в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 15-страничное совместное заявление. Позиции самой крупной по территории и самой большой по населению стран мира по основным вопросам международной политики полностью совпадают.


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