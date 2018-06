«Группа семи» превратилась в группу детского сада

Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком».

Сложно сказать, случайно ли Владимир Путин окажется в Китае именно в то время, пока лидеры стран G7 будут встречаться в канадском Квебеке или не случайно, но получилось весьма символично. Пока четыре европейские страны, две американские и одна азиатская будут пытаться если не преодолеть, то хотя бы сгладить разногласия, Москва и Пекин продемонстрируют единство и взаимопонимание.

Кстати, G7 – это вовсе не Grand Seven, то есть не «большая семерка», как многие думают. Это Group of Seven, «группа семи». Если с Россией «восьмерка» еще могла называться «большой», то теперь это раздираемое противоречиями объединение – просто группа. И методы разрешения проблем внутри нее временами напоминают поведение в средней группе детского сада.

Например, президент США Дональд Трамп отказался от личной встречи с британским премьером Терезой Мэй. Как сообщают осведомленные источники, Дональд обиделся на Терезу из-за того, что во время телефонного разговора она не спросила его про любимые игрушки. А если серьезно (насколько тут возможно быть серьезным), из-за ее «учительского» тона, сообщили источники в окружении американского лидера газете Telegraph.

А по словам источника РИА «Новости», Трамп выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США. «Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок» и так далее.

Действительно, Тереза, особенно её любимый мультик «Отравление Скрипалей», всерьёз надоела не только США, но и другим одногруппникам.

Правительство Германии продолжает ждать от Великобритании доказательств, подтверждающих вину России, передает Inforadio. В бундестаге прошло специальное закрытое заседание, в котором участвовали министры и представители спецслужб и после которого выяснилось, что немецкие спецслужбы не смогли установить ответственных за отравление.

При этом Тереза не оставляет надежд заставить всю группу играть в ее любимые игры и вместе дружить против России. Как заявил глава Форин-офиса Борис Джонсон, Тереза Мэй «предложит план, пользующийся глобальной поддержкой: учредить группу быстрого реагирования для выявления преступных действий России... кибератак или убийств».

Учитывая уровень взаимопонимания внутри G7, создание подобной группы быстрого реагирования сомнительно. Тем более не очень понятно, на что она должна реагировать.

Прочие европейцы, похоже, окончательно осознали, что критиковать Трампа можно без каких-либо последствий – и даже наоборот. Это является не «восстанием против США», а посильной помощью американскому истеблишменту в его попытках избавиться от неудобного президента.

Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выход из Парижского соглашения по климату, отказ от ядерной сделки с Ираном и таможенная политика США являются односторонними решениями Вашингтона, которые вредят Европе. «Ничто из этого не сделает мир более хорошим, безопасным и мирным», – подчеркнул он, призвав Европу искать новых партнеров в Африке, Азии и Латинской Америке.

Французский президент Эммануэль Макрон, кажется, вообще перешел к угрозам, заявив в «Твиттере», что «рынок всех шести стран G7, помимо США, в сумме больше американского, об этом не надо забывать». Он добавил, что торговые войны ни для кого не хороши, «начиная с американских рабочих». «Изоляционизм плох для американцев. Я думаю, президент Трамп знает это», – написал французский президент. Вскоре после этого стало известно, что Париж откажется подписывать итоговое заявление саммита, если Вашингтон не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов. Есть у Макрона в запасе и другой вариант: подписать это заявление без Трампа.

Ранее французский президент отказался рассказывать о деталях своих переговоров с американским коллегой. Как оказалось, цитировать Бисмарка любят не только в нашей стране. «Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть», – заявил Макрон.

Кстати, во Франции существует популярное сосисочно-колбасное изделие под названием «андуйет». Это свиная кишка, фаршированная другими кишками и кусками желудка – с соответствующим внутрикишечным запахом. Судя по доносящимся до нас волнам, отношения внутри «группы семи» теперь напоминают именно это блюдо.

Если итоговое заявление действительно будет подписано без Трампа, можно будет констатировать, что «семерку» постигла судьба «восьмёрки», даже если формально США не покинут эту организацию. В любом случае говорить нужно будет уже не о G7, a – максимум – o G6,5.

Со своей стороны Трамп сократил участие в саммите, где ему не рады, ради гипотетического соглашения с Ким Чен Ыном. Как передает «Интерфакс», Трамп улетит в Сингапур в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин. На итоговой пресс-конференции США будет представлять высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Американский президент также опубликовал обиженный твит, адресованный французскому руководству: «Пожалуйста, передайте премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они устанавливают пошлины против США и создают барьеры. Сальдо торговли ЕС с США составило 151 млрд долларов, а Канада не пускает наших фермеров».

Так и хочется добавить – «бяки нехорошие!».

Поразительно, что в этих противоречиях, явно не имеющих никакого отношения к России, западные аналитики все равно умудрились найти «русский след».

Прошло четыре года с тех пор, как Россия была исключена из G8, но страна и её лидер «всё равно бросят длинную тень» на саммит G7, считает обозреватель канадского CBC Карина Роман. Россия, по ее мнению, будет «той ещё помехой»: не участвуя в саммите, она нависнет «тёмным облаком» над G7.

Пожалуй, тут можно согласиться лишь в одном: если считать Россию «помехой», договориться о чем-либо участникам G7 действительно будет проблематично. Западные страны уже несколько столетий пытаются договориться о чем-либо глобальном без участия нашей страны, но ни к чему хорошему это обычно не приводит.

А тем временем в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 15-страничное совместное заявление. Позиции самой крупной по территории и самой большой по населению стран мира по основным вопросам международной политики полностью совпадают.