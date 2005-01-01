Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление

По итогам переговоров в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, которое касается двусторонних отношений и международной проблематики.

Заявление объемом 15 страниц затрагивает различные вопросы двусторонних отношений и международной проблематики, передает ТАСС.

В соглашении говорится, что Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям. Для этого стороны собираются «развивать стратегический доверительный диалог на высшем и высоком уровне, продолжать совершенствовать механизмы двустороннего межправительственного, межпарламентского, межпартийного, межведомственного и межрегионального сотрудничества».

Страны также решили укреплять сотрудничество в финансовой сфере, содействовать «увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, инвестициях и финансировании» и развивать сотрудничество в сфере страхования и платежных систем.

Кроме того, стороны будут предпринимать усилия по сохранению иранской ядерной сделки. «В связи с вызывающим разочарование односторонним выходом США из договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), предпринимать все возможные усилия по сохранению СВПД, принимая во внимание принципиальную важность защиты интересов торгово-экономического сотрудничества всех государств с Ираном от односторонних экстерриториальных санкций», – говорится в документе.

Отдельно в заявлении затронута тема проведения ЧМ-2018. Россия и Китай выразили уверенность, что «международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов».

Страны подтвердили намерение продолжить координацию усилий по мирному комплексному решению проблем Корейского полуострова, передает РИА «Новости».

Кроме того, Россия и Китай подписали заявление о технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве.

Визит Путина в Китай начался ранее в пятницу. В Пекине российского президента встретили песней «Катюша».