Путина в Пекине встретили «Катюшей»

Президента России Владимира Путина, приехавшего в Пекин с официальным визитом, встретили песней «Катюша».

Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал Путина на площади перед Домом народных собраний, передает РИА «Новости». После этого выступил оркестр Народно-освободительной армии КНР, исполнивший гимны России и Китая и песню «Катюша».

Беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла за закрытыми дверями. Затем переговоры продолжились с участием делегаций двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам консультаций ожидается подписание ряда двусторонних документов. Глава Российского государства и председатель КНР сделают также заявления для прессы.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая.