Путин прилетел в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая.

Российский лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, после лидеры подпишут совместное заявление.

Кроме того, планируется подписание ряда межгосударственных и коммерческих двусторонних документов в сфере торговли, энергетики, космоса, защиты интеллектуальной собственности и других сферах, передает РИА «Новости».

Также Путин встретится с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

После переговоров в Пекине российский президент России примет участие в саммите ШОС. он пройдет 9–10 июня в Циндао.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в Китае проведет как двусторонние встречи в рамках государственного визита 8 июня, так и многосторонние в рамках саммита ШОС 9–10 июня.

МИД Китая заявил, что визит Путина в Китай придаст новый импульс развитию отношений двух стран и обозначит направления дальнейшего взаимодействия.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин не стал говорить, какой сюрприз готовит китайскому лидеру Си Цзиньпину, но рассказал, как выпил с главой Китая по рюмке водки.